Cursos de geração de renda fomentam empreendedorismo em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), está promovendo uma série de cursos de geração de renda em diversas regiões da Capital.

Com uma oferta de capacitações que vai desde culinária e artesanato até embelezamento pessoal, a iniciativa tem impactado positivamente a vida de milhares de moradores, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

As capacitações são ministradas por instrutores qualificados da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania (GTAC), que oferecem uma formação tanto prática quanto teórica, alinhada às demandas locais.

O público-alvo é composto principalmente por mulheres chefes de família, beneficiárias de programas de transferência de renda, e pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelo PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família).

De acordo com a gerente da GTAC, Mirian Varella, os cursos têm como objetivo incentivar o empreendedorismo e a geração de renda, contribuindo para a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho.

“Nosso público é formado principalmente por mulheres que buscam um complemento na renda, e os cursos promovem a capacitação para que elas possam melhorar suas condições de vida e se inserir no mundo do trabalho de forma produtiva", explicou.

Em 2024, foram realizados 117 cursos e oficinas, que beneficiaram 3.680 alunos. Para 2024, a expectativa é que esse número suba para 4,2 mil participantes, representando um aumento de 14,13% nas certificações.

As aulas, que são gratuitas, também fornecem todo o material necessário para as atividades, garantindo que os participantes tenham acesso total aos conteúdos.

Além disso, a GTAC tem implementado o projeto Renascer Produtivo, uma ação de monitoramento que acompanha os alunos após a conclusão dos cursos para avaliar o impacto real na vida deles e se estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também