Cursos gratuitos de recepcionista e vendas estão com inscrições abertas para mulheres

Saiba Mais Oportunidade Curso gratuito de manipulação de alimentos capacita mulheres em Campo Grande

Com o objetivo de promover a inserção e valorização da mulher no mercado de trabalho, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), promove na próxima semana dois cursos gratuitos voltados exclusivamente ao público feminino: Recepcionista e Vendas.

As capacitações integram o projeto Escola de Capacitação para Mulheres (ESCAP SEMU), em parceria com o programa Empreenda Bem Mulher.

As formações visam fortalecer a autonomia econômica das mulheres campo-grandenses, por meio de ferramentas práticas e acessíveis. Além de desenvolver habilidades profissionais, os cursos também estimulam o empoderamento, a autoestima e a independência financeira das participantes.

O curso de vendas será ministrado pela professora Rafaela Maia, nos dias 9, 10 e 11 de junho, das 13h30 às 16h30, no Instituto Magna, localizado na Rua Iradeis Paulino da Silva, nº 764, no Jardim Paulo Coelho Machado.

Já o curso de recepcionista será conduzido pela palestrante e mentora de mulheres Helaine Bitencourt. As aulas acontecerão também nos dias 9, 10 e 11 de junho, porém no período da manhã, das 8h às 10h30, no Instituto Aciesp, na Rua Inocência Moreira dos Santos, nº 45, bairro Aero Rancho.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram oficial da SEMU, por meio do link disponível na bio; presencialmente na sede da secretaria, localizada na Rua 15 de Novembro, 1373; ou pelo WhatsApp (67) 99158-1466.

