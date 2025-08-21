Cursos gratuitos para mulheres são ofertados em comemoração ao Agosto Lilás na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), abriu inscrições para dois cursos gratuitos destinados a mulheres, integrando a programação do Agosto Lilás e celebrando o aniversário da capital.

A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades de capacitação profissional, incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer a autonomia das participantes. Os cursos oferecidos são Secretariado e Manicure e Pedicure.

O curso de Secretariado será realizado de 25 a 28 de agosto, no CRAS Estrela Dalva, localizado na Rua Palmeira, Bairro Futurista, no período matutino, das 8h às 11h, com carga horária de 30 horas.

A capacitação será ministrada pela professora Helaine, da Escola Escap, e visa oferecer conhecimentos básicos em organização, comunicação e apoio administrativo, abrindo portas tanto para o mercado de trabalho quanto para iniciativas próprias.

Já o curso de Manicure e Pedicure ocorrerá de 25 a 29 de agosto, no CRAS Hércules Mandetta, no Bairro Noroeste, no período vespertino, das 13h30 às 17h, com carga horária de 40 horas.

Ministrado pela professora Juliana, também da Escola Escap, o curso oferece capacitação prática, permitindo que as participantes atuem em salões de beleza ou iniciem o próprio negócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou presencialmente na sede da Semu, na Rua 15 de Novembro, 1373.

