Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Cursos gratuitos para mulheres são ofertados em comemoração ao Agosto Lilás na Capital

Prefeitura oferece aulas de Secretariado e Manicure e Pedicure para mulheres

21 agosto 2025 - 15h40Carla Andréa

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), abriu inscrições para dois cursos gratuitos destinados a mulheres, integrando a programação do Agosto Lilás e celebrando o aniversário da capital.

A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades de capacitação profissional, incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer a autonomia das participantes. Os cursos oferecidos são Secretariado e Manicure e Pedicure.

O curso de Secretariado será realizado de 25 a 28 de agosto, no CRAS Estrela Dalva, localizado na Rua Palmeira, Bairro Futurista, no período matutino, das 8h às 11h, com carga horária de 30 horas.

A capacitação será ministrada pela professora Helaine, da Escola Escap, e visa oferecer conhecimentos básicos em organização, comunicação e apoio administrativo, abrindo portas tanto para o mercado de trabalho quanto para iniciativas próprias.

Já o curso de Manicure e Pedicure ocorrerá de 25 a 29 de agosto, no CRAS Hércules Mandetta, no Bairro Noroeste, no período vespertino, das 13h30 às 17h, com carga horária de 40 horas.

Ministrado pela professora Juliana, também da Escola Escap, o curso oferece capacitação prática, permitindo que as participantes atuem em salões de beleza ou iniciem o próprio negócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou presencialmente na sede da Semu, na Rua 15 de Novembro, 1373.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Oportunidade
Suzano oferece vagas de emprego em Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas
Funtrab oferece 949 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferece 949 vagas de emprego em Campo Grande
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira
Oportunidade
Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira
PMCG
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas sem exigência de experiência prévia na Capital
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Oportunidade
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Reprodução
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de operação e analista ambiental
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Oportunidade
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Beto Pereira, Presidente do Grupo Pereira
Oportunidade
Grupo varejista inaugura Universidade Corporativa para capacitar colaboradores e familiares

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul