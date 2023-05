De repositor a técnico de enfermagem, Funsat oferta 1,5 mil vagas de emprego na Capital

Nesta terça-feira (16), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está oferecendo 1,5 mil vagas de emprego para quem está em busca de uma oportunidade em Campo Grande. O diferencial é que a maioria dos trabalhos não possui exigência de experiência por parte do candidato na função a ser desempenhada.

A contratação formal varia com salários de R$ 1.320 e R$ 4.000 para mais de 150 atividades.

Das 1,5 mil vagas ofertadas, 841 não possui exigência de experiência. Além disso, elas contam com a possibilidade de treinamento dos contratantes em setores como auxiliar de serviços de alimentação (165 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (46 vagas), auxiliar operacional de logística (1 vaga), porteiro (3 vagas),

Há também vagas para estágios nas áreas de Direito (5 vagas), Pedagogia (5 vagas) e de Publicidade e Propaganda (1 vaga).

Entre as vagas com o maior volume, mas que exigem experiência, estão as de repositor de mercadorias (97 vagas), operador de caixa (236 vagas), técnico de Enfermagem (40 vagas), cozinheiro (25 vagas), conferente de carga e descarga (13 vagas), além do recrutamento de açougueiro (50 vagas).

Já nas seleções para PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat oferece 86 oportunidades sendo 36 vagas para vigilante e 12 para auxiliar de limpeza.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, atendendo também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego, ou inscrição de cursos profissionalizante promovidos pela Fundação. O telefone é o (67) 4042-0585.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também