'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas

A segunda edição do “Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência” acontece nesta sexta-feira (19) com mais de 200 vagas. A ação ocorre das 9h às 15h no Bioparque Pantanal, localizado na Avenida Afonso Pena.

O evento é uma parceria entre a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), a Secretaria de Estado da Cidadania (SEC) e o Bioparque Pantanal, com o objetivo de ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, promovendo a conexão direta entre candidatos e empresas que buscam profissionais qualificados.

Diversas equipes de Recursos Humanos estarão no local para atender os participantes e oferecer oportunidades em diversos setores.

O “Dia D” é realizado anualmente em todo o país e está alinhado com as políticas públicas de inclusão social, especialmente as relacionadas à Lei n° 8.213, que exige cotas para a contratação de pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários. De acordo com a lei, as empresas devem destinar uma porcentagem de suas vagas para PcDs, variando de 2% a 5%, dependendo do número total de funcionários.

A data foi escolhida em razão da proximidade com o início da primavera e o Dia da Árvore, simbolizando o renascimento das reivindicações por igualdade de direitos e oportunidades. Instituída em 2005 pela Lei Federal n° 11.133, a data reflete o movimento por cidadania e participação plena das pessoas com deficiência na sociedade.

Para Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab, a ação vai além da simples aplicação da lei de cotas. "Temos buscado sensibilizar os empregadores de que a inclusão não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como um valor humano e social indispensável", declarou.

Serviço:

‘Dia D da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência’

Data: 19 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: Das 9h às 15h

Local: Bioparque Pantanal – Avenida Afonso Pena, 6.001 – Chácara Cachoeira, Campo Grande.

Observação: Os interessados devem levar RG, CPF e laudo médico atualizado para participar.

