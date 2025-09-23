Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta terça-feira (23) o Emprega CG – Dia D da Luta da Pessoa com Deficiência, com encaminhamentos exclusivos para o público PCD e também para trabalhadores em geral.



O evento reúne 1.390 vagas em 146 profissões, sendo 150 com contratação imediata durante o mutirão de entrevistas, das 13h às 16h30, na sede da Funsat (Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com 18 empresas participantes da ação, incluindo Assaí Atacadista, Atacadão, Comper, Fort Atacadista, Grupo SC, Santa Casa, Tahto e Telemont.



Ocorrerão entrevistas para cargos como atendente de loja, auxiliar administrativo, porteiro, carregador de caminhão, entre outros.



Esta é a segunda edição do mutirão voltado à inclusão, alinhado à campanha nacional do Ministério do Trabalho e Emprego.



A Funsat atende das 7h às 17h, sem intervalo, com serviços como emissão da CTPS Digital, orientações sobre Seguro-Desemprego e atualização cadastral no Sine – essencial para disputar as vagas.

Ao todo, 175 empresas estão contratando. Algumas vagas em destaque:

• Açougueiro (11 vagas)

• Ajudante de carga e descarga (33)

• Alimentador de linha de produção (15)

• Atendente de padaria (5)

• Auxiliar de confecção (40)

• Auxiliar de limpeza (115)

• Costureira (34)

• Estoquista (13)

• Motorista de caminhão (21)

• Operador de caixa (103)

• Pedreiro (5)



Além disso, 953 vagas não exigem experiência, com treinamento fornecido pelo empregador. Exemplos: coletor de lixo (20), conferente de logística (1), gerente comercial (3), repositor (61), servente de obras (14) e vendedor de serviços (5).

