Distribuidora tem vagas de emprego e para programa de aprendizagem na Capital

A Energisa de Mato Grosso do Sul está com vagas de emprego e para seu programa de aprendizado para pessoas com deficiência (PCD), além de oportunidades para jovem aprendiz, abertas em Campo Grande.

São 15 vagas abertas para o programa de aprendizagem para pessoas com deficiência (PCD), para homens e mulheres acima de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio. Eles cumprirão atividades na empresa e serão capacitados no curso de Técnico em Eletrotécnica pelo Senai, e podem se inscrever até 6 de abril aqui .

Já a Multi Energisa, empresa do Grupo Energisa, está com 24 vagas, 12 delas para PCD, no cargo de atendente de call center, para homens e mulheres a partir de 18 anos com conhecimentos básicos em informática e atendimento ao público. As inscrições para a vaga seguem abertas até o dia 10 de abril aqui .

As outras 12 vagas são para jovem aprendiz para a área de atendimento ao cliente por telefone, para homens e mulheres entre 18 e 24 anos, com habilidade em digitação e documentação do nível de escolaridade atualizada. As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 10 de abril.

A empresa entrará em contato com o candidato via e-mail ou por telefone.

