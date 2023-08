É amanhã: Feirão com mais de 1.500 vagas de empregos acontece na Anhanguera

Juntamente com a Funtrab (Fundação de Trabalho), Centro Universitário Anhanguera realizará amanhã (3), das 9h às 12h, mais uma edição da Feira da Empregabilidade, em Campo Grande, que será aberta para toda comunidade.

O evento contará com mais de 1500 oportunidadese 13 companhias já são parceiras, entre elas atacadistas, supermercados e transportadoras.

Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo e carteira de trabalho impressa ou digital para se inscrever nos processos seletivos no local, em alguns casos a entrevista poderá acontecer no mesmo dia.



“Organizamos a feira para ajudar a população a encontrar emprego, promover a integração entre empresas e candidatos, e impulsionar a economia da região. O evento também contribui socialmente com a cidade, reunindo diversos empreendimentos no mesmo local, o que facilita para os profissionais conquistarem oportunidades e gera emprego e renda para o município”, analisa o diretor do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Fábio Aparecido Júlio.



Em caso de dúvidas ou para mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp: (67) 99209-5910.



Serviço

Feira de Empregabilidade do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande (03/08)

Horário: 9h às 12h – horário poderá ser estendido dependendo da demanda

Local: Centro Universitário Anhanguera - Av. Gury Marques, 3203 - Vila Olinda, Campo Grande - MS, 79060-000



Deixe seu Comentário

Leia Também