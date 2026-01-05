Menu
Ebserh abre concurso para médicos com vagas em Campo Grande

Inscrições vão até 30 de janeiro; salário chega a R$ 19 mil para 40 horas semanais

05 janeiro 2026 - 19h12Taynara Menezes
O concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicasO concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas   (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu nesta segunda-feira (5) as inscrições para concurso público destinado à contratação de médicos para hospitais universitários federais, incluindo vagas em Campo Grande e Dourados. O prazo vai até 30 de janeiro, e os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo certame.

O concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas, como clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, cardiologia e oncologia. Os salários variam de R$ 11.464,35 para 24 horas semanais a R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 180, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, cujo pedido deve ser feito até 7 de janeiro. O edital também prevê cotas: 25% para negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

As provas objetivas, que incluem 60 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em 29 de março, e o resultado definitivo será divulgado em 11 de maio. Além da prova objetiva, a classificação também levará em conta títulos acadêmicos e experiência profissional.

Em Mato Grosso do Sul, os profissionais poderão atuar no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, ou no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados. Os aprovados serão contratados pelo regime CLT, com contrato experimental de 90 dias, e o concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

