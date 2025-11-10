Eldorado disponibiliza vagas de estágio para Três Lagoas

A nova edição do programa de estágio Super Talentos 2026, abre inscrições de 10 de novembro a 15 de dezembro de 2025, pelo site da Gupy , para a ocupação de 21 vagas distribuídas entre as unidades de Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP).

Com duração de 12 meses, o programa busca estudantes a partir do 5º semestre da graduação, que tenham disponibilidade para estagiar presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Podem se inscrever alunos de diversos cursos, como Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Administração, Agronomia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Estatística, Física e Análise de Dados entre outros.

A previsão de início da nova turma é abril de 2026. Os benefícios incluem Bolsa-auxílio; Assistência médica; Seguro de vida; Vale-refeição ou alimentação; Auxílio-transporte ou fretado; Acesso a programas internos de educação, bem-estar e qualidade de vida.

A Eldorado Brasil produz 1,8 milhão de toneladas de celulose ao ano. Seu complexo industrial em Três Lagoas também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também