Oportunidade

Eldorado disponibiliza vagas de estágio para Três Lagoas

As inscrições vão até o dia 15 de dezembro destinadas a estudantes a partir do 5º semestre da graduação de diversos cursos

10 novembro 2025 - 13h30Sarah Chaves

A nova edição do programa de estágio Super Talentos 2026, abre inscrições de 10 de novembro a 15 de dezembro de 2025, pelo site da Gupy, para a ocupação de 21 vagas distribuídas entre as unidades de Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP).

Com duração de 12 meses, o programa busca estudantes a partir do 5º semestre da graduação, que tenham disponibilidade para estagiar presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Podem se inscrever alunos de diversos cursos, como Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Administração, Agronomia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Estatística, Física e Análise de Dados entre outros.

A previsão de início da nova turma é abril de 2026. Os benefícios incluem Bolsa-auxílio; Assistência médica; Seguro de vida; Vale-refeição ou alimentação; Auxílio-transporte ou fretado; Acesso a programas internos de educação, bem-estar e qualidade de vida.

A Eldorado Brasil produz 1,8 milhão de toneladas de celulose ao ano. Seu complexo industrial em Três Lagoas também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. 

