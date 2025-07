Eldorado Brasil abre inscrições para 4ª edição do Programa Semear; confira

A Eldorado Brasil Celulose está com inscrições abertas para a quarta edição do Programa Semear, iniciativa voltada a recém-formados em Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica e Engenharia Mecânica que desejam iniciar a carreira em uma das maiores empresas do setor florestal no país.

Os interessados têm até o dia 14 de agosto para se candidatar.

Com duração de 12 meses, o programa selecionará profissionais para atuarem como Analistas de Operações Florestais ou Analistas de Manutenção, conforme a formação.

A proposta é preparar os participantes para cargos de supervisão, por meio de uma trilha estruturada que alia capacitação técnica, desenvolvimento de competências de liderança e vivência prática no campo.

Durante o processo, os participantes realizarão visitas técnicas, acompanham líderes experientes e, ao final, apresentam um projeto de conclusão com diagnósticos e sugestões de melhoria.

O desempenho ao longo da jornada, somado à entrega do projeto, será um dos critérios para efetivação em cargos de liderança, como supervisor.

Quem pode se inscrever?

Entre os requisitos desejáveis estão:

Interesse ou experiência em operações florestais;

Domínio do pacote Office;

Inglês intermediário;

CNH categoria B;

Afinidade com gestão e disponibilidade para dedicação integral;

Disponibilidade para residir nas regiões onde a Eldorado atua, todas no Mato Grosso do Sul.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto. Para participar do processo seletivo ou saber mais sobre as vagas, os candidatos podem acessar os links abaixo:

Vaga para Analista de Operações Florestais

Vaga para Analista de Manutenção

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também