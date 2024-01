Em último atendimento da semana, Funtrab oferta 2.017 vagas na Capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta quarta-feira (1°), 2.017 mil vagas para quem busca por um emprego em Campo Grande.



Os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

As oportunidades são divididas para agente de pátio, auxiliar de cozinha, caseiro, comprador, costureira em geral, jardineiro, motorista entregador, panfleteiro, pizzaiolo, além de oportunidades em vendas e atendimento. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Açougueiro 2 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 1 Açougueiro 4 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 15 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 10 Ajudante de classificador de madeira 2 Ajudante de cozinha 1 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 2 Ajudante de obras 10 Ajudante de obras 4 Ajudante de pátio de sucata 4 Ajudante de pátio de sucata 3 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 1 Ajudante de serralheiro 3 Almoxarife 5 Armador de estrutura de concreto 2 Armador de ferros 4 Armador de ferros 1 Arrumador no serviço doméstico 1 Assistente administrativo 1 Assistente de controladoria 1 Assistente de escritório 1 Assistente de prevenção de perdas 6 Assistente de vendas 5 Assistente técnico de engenharia (obras de infra-estrutura de estrada) 2 Atendente balconista 2 Atendente balconista 1 Atendente balconista 1 Atendente balconista 3 Atendente balconista 2 Atendente de balcão 30 Atendente de balcão 2 Atendente de balcão 10 Atendente de balcão 3 Atendente de balcão 1 Atendente de balcão 6 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 4 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lanchonete 7 Atendente de lanchonete 2 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas 3 Atendente de lojas 1 Atendente de padaria 1 Atendente do setor de frios e laticínios 50 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de ambulatório 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de armazenamento 15 Auxiliar de armazenamento 20 Auxiliar de armazenamento 3 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de armazenamento 3 Auxiliar de churrasqueiro 1 Auxiliar de cobrança 10 Auxiliar de confeiteiro 2 Auxiliar de conservação de obras civis 6 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de cozinha 2 Auxiliar de cozinha 5 Auxiliar de desenvolvimento infantil 4 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de estoque 3 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 1 Auxiliar de laboratorista (indústria) 3 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 3 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 50 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 24 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 3 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de linha de produção 8 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de linha de produção 24 Auxiliar de logistica 1 Auxiliar de logistica 20 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de produção – na confecção de roupas 1 Auxiliar de serviços no aeroporto 2 Auxiliar de técnico de controle de qualidade 1 Auxiliar de veterinário 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Azulejista 2 Azulejista 5 Banhista de animais domésticos 1 Barman 1 Bombeiro hidráulico 1 Caixa de loja 1 Camareira de hotel 1 Camareira de hotel 2 Camareira de hotel 1 Camareiro de hotel 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 2 Capataz na pecuária 1 Carpinteiro 5 Carpinteiro 3 Carpinteiro 30 Carpinteiro 10 Carpinteiro 3 Carpinteiro de obras 6 Carpinteiro de obras 20 Caseiro 1 Chapista de lanchonete 1 Chapista de lanchonete 3 Churrasqueiro 2 Churrasqueiro 2 Comprador 1 Comprador 1 Confeiteiro 2 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 4 Contador 1 Contínuo 1 Controlador de acesso 5 Copeiro de hotel 2 Copeiro de restaurante 2 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 1 Costureira em geral 24 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro geral 4 Cuidador de idosos 4 Cuidador em saúde 1 Cumim 2 Dedetizador 1 Eletricista 2 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de linha de baixa-tensão 30 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico 4 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado da área florestal 1 Encarregado de andar 5 Engenheiro civil 4 Escrivão de cartório 1 Esteticista corporal 1 Estoquista 1 Estoquista 1 Estoquista 2 Estoquista 1 Estoquista 2 Estoquista 1 Estoquista 2 Estoquista 2 Farmacêutico 10 Ferreiro armador na construção civil 30 Fiel de depósito 4 Fiscal de prevenção de perdas 4 Frentista 10 Funileiro de veículos (reparação) 2 Funileiro de veículos (reparação) 2 Funileiro montador 1 Garçom 1 Garçom 1 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de frota 1 Gerente de loja e supermercado 2 Inspetor de manutenção (mecânica) 2 Instalador de painéis 2 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Instalador fotovoltaico 1 Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 2 Jardineiro 1 Jardineiro 4 Jardineiro 1 Lavador de carros 2 Lavador de carros 1 Lavador de carros 2 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 2 Lubrificador de automóveis 5 Lubrificador de máquinas 1 Manobrista 1 Marceneiro de móveis 1 Masseiro (massas alimentícias) 2 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 3 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquina agrícola 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 1 Monitor de entretenimento 1 Monitor de prevenção de perdas 4 Montador de andaimes (edificações) 4 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 1 Montador de estruturas metálicas 20 Montador mecânico de máquinas agrícolas 2 Motofretista 2 Motorista carreteiro 1 Motorista carreteiro 3 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 8 MOTORISTA DE CAMINHAO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) 2 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 2 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 10 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 2 Motorista entregador 10 Motorista entregador 3 Nutricionista 2 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção 10 Oficial de manutenção 2 Oficial de manutenção civil 15 Oficial de manutenção predial 5 Oficial de serviços diversos 2 Operador de caixa 1 Operador de caixa 4 Operador de caixa 15 Operador de caixa 8 Operador de caixa 2 Operador de caixa 2 Operador de caixa 4 Operador de caixa 90 Operador de caixa 5 Operador de empilhadeira 1 Operador de empilhadeira 1 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquina de embalar 1 Operador de máquinas operatrizes 5 Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) 1 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de telemarketing ativo 4 Operador de vendas (lojas) 10 Operador de vendas (lojas) 5 Operador de vendas (lojas) 1 Operador de vendas (lojas) 4 Orientador de tráfego para estacionamento 2 Padeiro 3 Panfleteiro 10 Pedreiro 5 Pedreiro 5 Pedreiro 10 Pedreiro 4 Pedreiro 20 Pedreiro 20 Pedreiro 10 Pedreiro 30 Pintor de automóveis 1 Piscineiro 1 Piscineiro 1 Pizzaiolo 1 Pizzaiolo 1 Porteiro 10 Professor de alemão 2 Professor de espanhol 2 Professor de francês 2 Professor de inglês 2 Professor de língua italiana 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 3 Repositor – em supermercados 25 Repositor de mercadorias 2 Repositor de mercadorias 5 Repositor de mercadorias 2 Repositor de mercadorias 6 Repositor de mercadorias 2 Repositor de mercadorias 3 Salgadeiro 1 Sepultador 1 Serrador de mármore 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Serralheiro 1 Serralheiro 4 Serralheiro 4 Serralheiro montador 2 Servente de limpeza 20 Servente de limpeza 2 Servente de obras 8 Servente de obras 5 Servente de obras 5 Servente de obras 1 Servente de obras 30 Servente de obras 30 Servente de obras 20 Servente de obras 4 Servente de obras 10 Servente de obras 3 Servente de pedreiro 5 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1 Soldador 2 Soldador 2 Supervisor comercial 1 Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 1 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Supervisor de vendas de serviços 1 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal 2 Técnico de rede (telecomunicações) 2 Técnico de refrigeração (fabricação) 1 Técnico de refrigeração (fabricação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletricista 1 Técnico eletrônico em geral 1 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 2 Telefonista 1 Torneiro mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 2 Trabalhador rural 1 Trabalhador rural 1 Tratorista florestal 1 Vaqueiro 2 Vendedor de serviços 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 1 Vendedor interno 7 Vendedor interno 4 Vendedor interno 1 Vendedor interno 2 Vendedor interno 2 Vendedor interno 3 Vendedor interno 5 Vendedor interno 2 Vendedor interno 6 Vendedor interno 1 Vendedor porta a porta 20 Vendedor porta a porta 4 Vendedor porta a porta 3 Vendedor porta a porta 3 Vendedor porta a porta 8 Vendedor porta a porta 1 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 4 Vendedor pracista 2 Vendedor pracista 8 Vendedor pracista 3 Vendedor pracista 1 Vendedor pracista 1 Vigia 10 Vistoriador veicular 1

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência ) trazer laudo médico atualizado :

TOTAL: 88 vagas

Ajudante de obras 2 Apontador de obras 1 Armador de estrutura de concreto 2 Assistente de vendas 1 Atendente de lanchonete 5 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de armazenamento 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de limpeza 4 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 10 Auxiliar de linha de produção 2 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar financeiro 1 Conferente de carga e descarga 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 3 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de rolo (impermeabilização) 2 Pavimentador 5 Pedreiro 5 Porteiro 3 Recepcionista secretária 1 Servente de limpeza 10 Servente de obras 5 Vigilante 3 Zelador 1

VAGAS P/ ESTÁGIOS(somente p/ estudantes) :

TOTAL: 11 vagas

Atendente de lojas 4 Atendente de telemarketing 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar contábil 2 Auxiliar de operador de usina de asfalto 1 Auxiliar financeiro 1 Engenheiro civil 1

Deixe seu Comentário

Leia Também