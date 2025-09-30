Menu
Menu Busca terça, 30 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida

A ação itinerante reúne cinco grandes empresas e diversas profissões em Campo Grande

30 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
FunsatFunsat   (Divulgação)

O programa Emprega CG terá sua 61ª edição de 2025 nesta terça-feira (30) na Vila Almeida. A ação, que ocorre das 8h às 12h na UPA da região, contará com a participação de cinco empresas parceiras: Comper, Assaí Atacadista, RHF Talentos, Morena Facilities e Grupo Mais Farmácias.

Durante o evento, serão oferecidas 100 vagas imediatas, dentro de um total de 1.399 oportunidades distribuídas em 152 profissões cadastradas no dia.

Simultaneamente, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) ampliará seu atendimento, abrindo a Agência de Empregos das 7h às 17h. Neste período, estarão disponíveis vagas de 184 empresas de Campo Grande. Entre as oportunidades, destacam-se funções como açougueiro, alimentador de linha de produção, auxiliar de confecção, estoquista, operador de caixa, padeiro, mecânico de automóvel, além de vagas para babás e cuidadores de idosos.

A Funsat também oferece 70 vagas em perfil aberto, com contratações rápidas, incluindo atendente barista, coletor de lixo, mecânico de máquinas pesadas, operador financeiro e vendedor interno.

Um número recorde de 99 vagas será destinado ao público PCD (Pessoa com Deficiência), abrangendo funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, carregador de caminhão, atendente de loja, jardineiro, operador de empilhadeira, e ainda vagas exclusivas em cargos como porteiro, supervisor de logística e analista de suporte de sistemas.

Com a edição desta terça-feira, o programa Emprega CG encerra o mês de setembro com nove ações realizadas, reunindo 30 empresas e consolidando ótimos resultados. A meta da Funsat é realizar uma contratação a cada cinco minutos.

O atendimento será feito por meio de senhas, distribuídas antes do encaminhamento aos parceiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841, ou pelas redes sociais: @funsat.cg (Instagram) e Funsatcampograndems (Facebook).

Serviço:

Emprega CG 61/2025 – Vila Almeida

100 vagas disponíveis

Empresas participantes: Comper, Assaí Atacadista, RHF Talentos, Morena Facilities e Grupo Mais Farmácias

Horário: 8h às 12h

Local: UPA da Vila Almeida – Rua Ministro José Linhares, s/n

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
Oportunidade
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética
Foto: PMCG
Oportunidade
Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões
Fachada IFMS
Oportunidade
Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Oportunidade
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
Oportunidade
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas

Mais Lidas

Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
Polícia
Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande
Polícia
Acidente que matou motorista carbonizado pode ter sido causado por imprudência em Campo Grande