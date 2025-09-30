Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida

O programa Emprega CG terá sua 61ª edição de 2025 nesta terça-feira (30) na Vila Almeida. A ação, que ocorre das 8h às 12h na UPA da região, contará com a participação de cinco empresas parceiras: Comper, Assaí Atacadista, RHF Talentos, Morena Facilities e Grupo Mais Farmácias.

Durante o evento, serão oferecidas 100 vagas imediatas, dentro de um total de 1.399 oportunidades distribuídas em 152 profissões cadastradas no dia.

Simultaneamente, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) ampliará seu atendimento, abrindo a Agência de Empregos das 7h às 17h. Neste período, estarão disponíveis vagas de 184 empresas de Campo Grande. Entre as oportunidades, destacam-se funções como açougueiro, alimentador de linha de produção, auxiliar de confecção, estoquista, operador de caixa, padeiro, mecânico de automóvel, além de vagas para babás e cuidadores de idosos.

A Funsat também oferece 70 vagas em perfil aberto, com contratações rápidas, incluindo atendente barista, coletor de lixo, mecânico de máquinas pesadas, operador financeiro e vendedor interno.

Um número recorde de 99 vagas será destinado ao público PCD (Pessoa com Deficiência), abrangendo funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, carregador de caminhão, atendente de loja, jardineiro, operador de empilhadeira, e ainda vagas exclusivas em cargos como porteiro, supervisor de logística e analista de suporte de sistemas.

Com a edição desta terça-feira, o programa Emprega CG encerra o mês de setembro com nove ações realizadas, reunindo 30 empresas e consolidando ótimos resultados. A meta da Funsat é realizar uma contratação a cada cinco minutos.

O atendimento será feito por meio de senhas, distribuídas antes do encaminhamento aos parceiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841, ou pelas redes sociais: @funsat.cg (Instagram) e Funsatcampograndems (Facebook).

Serviço:

Emprega CG 61/2025 – Vila Almeida

100 vagas disponíveis

Empresas participantes: Comper, Assaí Atacadista, RHF Talentos, Morena Facilities e Grupo Mais Farmácias

Horário: 8h às 12h

Local: UPA da Vila Almeida – Rua Ministro José Linhares, s/n

