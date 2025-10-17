Emprega CG: 66ª edição do mutirão de vagas tem ação do Outubro Rosa

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove nesta sexta-feira (17), a 66ª edição do Emprega CG, que neste mês integra a campanha Outubro Rosa, unindo oportunidades de trabalho e conscientização sobre o câncer de mama. O evento acontece das 8h às 12h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Serão realizadas entrevistas e processos seletivos presenciais para cerca de 400 vagas imediatas oferecidas por 14 empresas parceiras, como Atacadão, Assaí, JBS Friboi, Novatec, Grupo Locatelli, Rotele, Vuon Card, Fort Atacadista, Comper, Mais Farmácias, Tahto, Sabin, BC2, Sanstar e Burger King. Os candidatos podem retirar o catálogo de vagas ao pegarem a senha de atendimento, a partir das 8h.

Além do mutirão de contratações, o painel geral da Agência de Empregos da Funsat tem atualmente 1.488 vagas abertas em 157 funções, oferecidas por 186 empresas de Campo Grande. Entre as funções com mais vagas estão: analista de suporte (2), auxiliar de cozinha (43), desossador (4), entregador de bebidas (5), estoquista (22), operador de caixa (111) e repositor (52).

Para quem busca o primeiro emprego, há oportunidades que não exigem experiência, como atendente barista (10), mecânico de manutenção (10), operador financeiro (50) e auxiliar de padeiro (7).

A Funsat também oferece 63 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (3), operador de empilhadeira (2), supervisor de logística (1) e analista de suporte (1).

Serviço

Emprega CG / Outubro Rosa – Edição 66

Data: sexta-feira (17)

Horário: das 8h às 12h (atendimento Funsat até 17h)

Local: Agência de Empregos da Funsat, Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Informações: (67) 4042-0585 – Ramais 5837 e 5841

