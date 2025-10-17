Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Emprega CG: 66ª edição do mutirão de vagas tem ação do Outubro Rosa

O evento acontece das 8h às 12h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

17 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove nesta sexta-feira (17), a 66ª edição do Emprega CG, que neste mês integra a campanha Outubro Rosa, unindo oportunidades de trabalho e conscientização sobre o câncer de mama. O evento acontece das 8h às 12h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Serão realizadas entrevistas e processos seletivos presenciais para cerca de 400 vagas imediatas oferecidas por 14 empresas parceiras, como Atacadão, Assaí, JBS Friboi, Novatec, Grupo Locatelli, Rotele, Vuon Card, Fort Atacadista, Comper, Mais Farmácias, Tahto, Sabin, BC2, Sanstar e Burger King. Os candidatos podem retirar o catálogo de vagas ao pegarem a senha de atendimento, a partir das 8h.

Além do mutirão de contratações, o painel geral da Agência de Empregos da Funsat tem atualmente 1.488 vagas abertas em 157 funções, oferecidas por 186 empresas de Campo Grande. Entre as funções com mais vagas estão: analista de suporte (2), auxiliar de cozinha (43), desossador (4), entregador de bebidas (5), estoquista (22), operador de caixa (111) e repositor (52).

Para quem busca o primeiro emprego, há oportunidades que não exigem experiência, como atendente barista (10), mecânico de manutenção (10), operador financeiro (50) e auxiliar de padeiro (7).

A Funsat também oferece 63 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (3), operador de empilhadeira (2), supervisor de logística (1) e analista de suporte (1).

Serviço
Emprega CG / Outubro Rosa – Edição 66
Data: sexta-feira (17)
Horário: das 8h às 12h (atendimento Funsat até 17h)
Local: Agência de Empregos da Funsat, Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória
Informações: (67) 4042-0585 – Ramais 5837 e 5841

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prédio do TRE-MS
Oportunidade
Inscrições para estágio no TRE-MS encerram nesta sexta-feira
Funsat oferece 1.531 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (16)
Oportunidade
Funsat oferece 1.531 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (16)
Fachada JBS
Oportunidade
JBS abre 268 vagas de emprego para diversas áreas e cidades de MS
Feirão oferece oportunidades para famílias conquistarem casa própria em Campo Grande
Oportunidade
Feirão oferece oportunidades para famílias conquistarem casa própria em Campo Grande
Foto: Unsplash
Oportunidade
Funsat oferta vagas com destaque para açougueiro, atendente e auxiliar de limpeza
Funsat divulga mais de 1.500 vagas em Campo Grande nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat divulga mais de 1.500 vagas em Campo Grande nesta terça-feira
MS tem 3.786 vagas de emprego abertas em 33 municípios nesta segunda-feira
Oportunidade
MS tem 3.786 vagas de emprego abertas em 33 municípios nesta segunda-feira
Fundação de Cultura oferta oficina gratuita de 'Vídeo com Celular'
Oportunidade
Fundação de Cultura oferta oficina gratuita de 'Vídeo com Celular'
UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas
Oportunidade
UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas
A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h,
Oportunidade
Museu da Imagem e do Som oferece oficina gratuita de vídeo com celular e IA

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida