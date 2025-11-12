Emprega CG: Edição especial do Novembro Azul oferta mais de 350 vagas de emprego

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta quarta-feira (12), das 8h às 12h, uma edição especial do Emprega CG – Gerando Oportunidades em alusão à campanha Novembro Azul. A ação acontece na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, e contará com mais de 350 vagas de emprego oferecidas por 10 empresas parceiras.

Além das entrevistas, agentes da Funsat e colaboradores das empresas parceiras irão distribuir materiais informativos e orientações sobre a prevenção do câncer de próstata, principal foco da campanha Novembro Azul. A doença registra, no Brasil, cerca de 72 mil novos casos e 16 mil óbitos por ano.

Participam desta edição Comper, Fort Atacadista, Odontoclinic, Assaí Atacadista, Brilhar, Tahto, Grupo Mais Farmácias, Atacadão, Águas Guariroba e Novatec, todas com recrutadores no local realizando entrevistas com encaminhamento da equipe da Fundação.

A seleção abrange 31 funções, incluindo vendedor interno, repositor, fiscal de prevenção de perdas, técnico de instalação em fibra óptica, operador de caixa, motorista entregador, estoquista, auxiliar de RH, atendente de açougue e de frios, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, atendente de loja, recepcionista, leiturista, coletor, jardineiro, porteiro, frentista, açougueiro e vagas para Jovem Aprendiz.

Vagas gerais

O atendimento regular da Funsat segue até as 17h, com 1.252 vagas disponíveis, registradas por 182 empresas da Capital, abrangendo 148 funções diferentes.

Há ainda 50 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD): auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3) e auxiliar administrativo (2). O atendimento específico é feito no Guichê 1 da Agência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também