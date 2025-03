'Emprega CG' estarÃ¡ no Bairro ZÃ© Pereira na prÃ³xima quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza na próxima quinta-feira (20), mais uma edição do Emprega CG. Desta vez, a ação acontece no Bairro Zé Pereira. O Emprega CG estará na Rua Engenheiro Amélio Carvalho Bais, s/nº, na USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Jurandyr de Castro Coimbra.

O evento acontece das 8h às 12h, com o procedimento de atualização de cadastros na Agência Funsat e a as entrevistas de emprego com os recrutadores.

O programa leva para a região a intermediação de 200 vagas, ofertadas por seis empresas parceiras, sendo elas, o Supermercado Pires, Fort Atacadista, Novatec, a Tahto, a RHF e a Aghil Consultoria.

A seleção conjunta envolve atividades como:

– Agente de Conservação

– Atendente de balcão

– Assistente ADM

– Auxiliar ADM

– Auxiliar de laboratório

– Auxiliar de Limpeza

– Atendente de balcao

– Operador Telemarketing

– Operador de empilhadeira

– Ajudante de carga e descarga

– Fiscal loja –

– Motorista C/D

– Analista fiscal

– Auxiliar de Logistica

– Recepcionista

– Assist. Deptº pessoal

– Técnico de Segurança do Trabalho

A Funsat recomenda que o candidato a alguma das oportunidades vá até o local com documentos pessoais. Também será promovido população outros serviços, como as orientações da Carteira de Trabalho Digital e sobre o acionamento do Seguro-Desemprego.

