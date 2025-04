Emprega CG leva 150 vagas de emprego ao Jardim Inápolis nesta quinta-feira

O Jardim Inápolis receberá a próxima edição do Emprega CG, nesta quinta-feira (24). Ao todo, serão ofertadas 150 vagas de emprego para contratações imediatas, com a presença de seis empresas recrutadoras.

A ação será promovida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), e acontecerá das 8h às 12h, na sede do Projeto Social Luz Divina, localizada na Rua Granito, nº 55.

Toda a intermediação das vagas será feita no prédio da ONG Casa da Sopa Vida Nova. Empresas de diferentes segmentos estarão presentes na ação: Tip Top, Cativa MS Têxtil, JBS Friboi, Brasrafia, Instituto Bittar e Oily Lubrificantes.

Os representantes realizarão entrevistas no local e poderão contratar os candidatos de forma imediata, agilizando o processo seletivo e reduzindo a distância entre empregador e trabalhador.

Haverá oportunidades para contador, operador de produção óleo, analista de RH, assistente operacional, assistente de logística, conferente, auxiliar de cozinha, empacotador, costureiro(a), ajudante de carga e descarga, auxiliar de linha de produção, agente de asseio e conservação, operador de produção (química, petroquímica e afins), motorista entregador, motorista categoria D/E, auxiliar de limpeza, supervisor de manutenção, assistente administrativo, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de higienização, jardineiro, recepcionista/secretária, auxiliar de departamento pessoal e agente de atendimento.

