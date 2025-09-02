Menu
Oportunidade

Emprega CG leva oportunidades de trabalho no bairro Vila Rica

As oportunidades em geral podem ser encontradas na sede da Funsat das 7h às 17h

02 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

Nesta terça-feira (2), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) promove a 33ª edição do Emprega CG Itinerante, no bairro Vila Rica. O evento ocorrerá das 8h às 12h, na Rua São Borja, nº 586, com 100 vagas ofertadas pelo Fort Atacadista em 14 funções diferentes, incluindo operador de caixa, repositor, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, ajudante de carga e descarga, entre outras. Também haverá vagas para jovem aprendiz.

As entrevistas serão organizadas por ordem de senhas, distribuídas no local junto com o catálogo de vagas.

Serviço Emprega CG
Local: Rua São Borja, nº 586 – Vila Rica
Horário: 8h às 12h
100 vagas para 14 funções
Contratante: Fort Atacadista

Vagas gerais

A Funsat também inicia o mês com oportunidades na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, estão disponíveis 1.653 vagas em 151 profissões diferentes, ofertadas por 191 empresas de Campo Grande.

Do total, 937 vagas não exigem experiência, ampliando as chances para quem está em busca do primeiro emprego ou de uma recolocação profissional. Entre as principais vagas estão: operador de caixa (169 vagas), auxiliar de logística (61 vagas), auxiliar de cozinha (22 vagas), desossador (100 vagas), atendente de farmácia (10 vagas), motorista de caminhão (17 vagas), garçom (7 vagas), pedreiro (5 vagas) e perfumista (2 vagas).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) também tem oportunidades, com vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, empacotador a mão, almoxarife, atendente de loja, porteiro e agente de saneamento.

O atendimento na sede da Funsat ocorre das 7h às 17h, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5800).

