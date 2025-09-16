Emprega CG oferece 100 vagas com seleção imediata nesta terça (16)

O Emprega CG realiza nesta terça-feira (16) mais uma ação itinerante para preenchimento de 100 vagas no Fort Atacadista. O evento acontece das 8h às 12h, na Avenida Três Barras, 1499, no bairro Vilas Boas, com atendimento por ordem de chegada mediante distribuição de senhas pela equipe da Funsat.

As oportunidades são para diversas funções operacionais, como atendimento, reposição, cozinha, depósito e carga e descarga. A seleção será feita no local, com possibilidade de contratação imediata.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841, ou pelo Instagram @funsat.cg.

Além da ação no Vilas Boas, a Funsat encaminha trabalhadores para 167 empresas da Capital, somando 1.260 vagas em 139 ocupações. Há oportunidades em setores como comércio, construção civil, logística, serviços gerais e estética. Algumas funções oferecem treinamento remunerado, possibilitando o ingresso mesmo sem experiência anterior.

A Funsat também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados podem consultar as vagas pessoalmente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no Guichê 1.

A lista completa de vagas está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande .

