Emprega CG oferta 200 vagas para recrutamento imediato a partir das 13h desta quarta-feira

Durante o dia, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.001 mil vagas de trabalho para quem tem cadastro junto ao órgão. O Emprega CG acontece nesta quarta-feira (9) apenas no período da tarde das 13h às 16h com 200 vagas ofertadas para recrutamento imediato, de três empresas, em uma seleção que almeja uma contratação a cada três minutos.

Estarão presentes recrutadores da Solurb, Fort Atacadista e a Morhena Facilities. Atendimentos que serão direcionados por senhas, em sistema de consultas e avaliações, no qual os candidatos poderão concorrer a mais de um encaminhamento no processo.

O projeto acontece sempre no piso térreo do prédio onde fica localizada a Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Já no funcionamento regular, são ofertadas vagas para açougueiro (56 postos), ajudante de padeiro (1 posto), analista de Recursos Humanos (2 postos), apontador de pessoal (20 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar administrativo (3 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (173 postos), auxiliar de logística (64 postos), balanceiro (1 posto), consultor de vendas (13 postos), além de 31 vagas para fiscal na prevenção de perdas.

Referente aos 1.664 anúncios de “perfil aberto”, nos quais os analistas não exigem experiência. Prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência, são oito oportunidades na data: auxiliar de linha de produção (5), auxiliar administrativo (1), almoxarife (1) e agente de saneamento (1). Triagens que podem ser mais bem informadas no guichê 1 da Agência, exclusiva a profissionais desta condição.

