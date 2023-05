Empresa abre 50 vagas de emprego em Costa Rica e Nova Alvorada do Sul

A Atvos está contando com um total de 50 vagas de emprego nas unidades da empresa nas cidades de Costa Rica e Nova Alvorada do Sul, com oportunidades nas áreas agrícola, industrial, de manutenção e administrativa.

Do montante, 40 das vagas são direcionadas para a Unidade de Costa Rica, localizada na cidade do mesmo nome, para os cargos de engenheiro de manutenção; mecânico automotivo níveis sênior e pleno; líder de frente sênior; assistente sênior e auxiliar administrativos; operador de processo pleno; auxiliar agrícola e para atuar com defensivos agrícolas; analista sênior de manutenção; analista pleno de manutenção industrial; técnico de elétrica nível pleno; jardineiro e porteiro.

Para algumas dessas vagas, é necessário atender alguns pré-requisitos, como que possuir CNH C, D e E, certificado do curso Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP) e possuir cadastro Conselho Regional de Química (CRQ).

As demais vagas na Unidade Santa Luzia, situada em Nova Alvorada do Sul, são para a área de manutenção automotiva, e é necessário CNH B e C, dependendo do cargo.

Os interessados nas vagas de Costa Rica, é necessário que envie o currículo para o e-mail [email protected], ou se dirija até o Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT), na Rua Josina García de Melo, nº 205, carregando cópias do currículo, RG, CPF, carteira de motorista, comprovante de residência, carteira de vacinação e certidão de casamento, se houver.

Já para as vagas de Nova Alvorada, é necessário que o interessado envie seu currículo para o e-mail [email protected].

