Empresa de refrigerantes abre vagas de trabalho em MS

A distribuidora FEMSA que distribui o refrigerante Coca-Cola e toda a sua linha, considerada a maior engarrafadora do produto no mundo, está oferecendo 1.371 vagas de emprego em seis estados do país incluindo Mato Grosso do Sul.

As contratações fazem parte do “Plano Verão” da empresa distribuidora que tem como objetivo a contratação de colaboradores temporários para atuarem na produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada. Além de Mato Grosso do Sul, existem vagas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Conforme a empresa os novos contratados iniciarão em agosto até o fim o mês de dezembro deste ano. Existem dez cargos disponíveis, entre eles auxiliar de remessa, auxiliar de distribuição, conferente, ajudante operacional, operador de empilhadeira e motorista de caminhão. A companhia oferece contratação com carteira assinada, vale-transporte, refeição no local ou vale-refeição.

Qualificação

Há vagas que pedem qualificação a partir do Ensino Fundamental completo. Além disso, é necessário apresentar os documentos exigidos e ter as habilidades específicas para cada cargo. O processo inclui avaliação de currículo, testes e entrevistas.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site www.contratando.com.br e informar o código 48320, para que seja direcionado para as vagas disponíveis na Coca-Cola FEMSA Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também