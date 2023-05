Empresa de serviços florestais tem 42 vagas com salários de até R$ 1.930

O processo seletivo para preenchimento de 42 vagas de uma empresa de serviços florestais de silvicultura está sendo realizado pela Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), com vagas para auxiliar administrativo, servente e tratorista. Confira:

Auxiliar administrativo (2) – não é preciso ter experiência. São vagas para jovem aprendiz(18 a 23 anos) para executar tarefas na rotina administrativa, manutenção, compras e Recursos Humanos, atuar com digitação, atendimento ao telefone e serviços externos. O pagamento é quinzenal de R$458,79.

As vagas abaixo exigem no mínimo, 6 meses de experiência comprovada (ou não) em Carteira de Trabalho:

Auxiliar administrativo (1) – ter conhecimento em rotina administrativa na área de Recursos Humanos. Cursar Administração ou Recursos Humanos, conhecimento em pacote Office e habilitação categoria “B”. Residir preferencialmente na região do Jardim Noroeste. O salário é de 1.799,90 mais cesta básica.

Auxiliar de mecânico de autos (1) – auxiliar na manutenção corretiva e preventiva de instalações, aparelhos e equipamentos mecânicos e hidráulicos de tratores e maquinários agrícolas. O salário é de R$1.799,90 mais cesta básica.

Motorista de caminhão-pipa (3) – transportar água para apoio nas operações florestais. Trabalho em fazendas com raio médio de 100km de Campo Grande. Transporte diário (ida e volta) por conta da empresa. O salário de R$ 2.010,11 com direito a tíquete-alimentação e cesta básica, além de prêmio por assiduidade e produção.

Servente de reflorestamento (30) – plantar eucaliptos, irrigação, combate de formigas, aplicação de herbicidas, roçadas, coroamentos, adubação manual, entre outros. Com disponibilidade para fazendas de reflorestamento, em raio médio de 100km de Campo Grande. Transporte diário (ida e volta) por conta da empresa.O salário de R$ 1.320,00 com direito a tíquete-alimentação e cesta básica, além de prêmio por assiduidade e produção.

Tratorista florestal (5) – realizar operações florestais com tratores. Ter disponibilidade para trabalhar em fazenda com raio médio de 100km de Campo Grande. Transporte diário (ida e volta) por conta da empresa. O salário é de R$ 1.930,99, com direito ao tíquete-alimentação e cesta básica, além de prêmio por assiduidade e produção.

Interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para realizar cadastro.

Silvicultura é a arte e a ciência que estuda as maneiras naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento nas florestas, para atender às exigências do mercado.

