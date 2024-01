Empresa tem vagas para Jovem Aprendiz e Assistente Administrativo na Capital

A empresa MS Florestal, abriu 10 vagas para Jovem Aprendiz, com bolsa de R$ 600 e vale transporte, para atuar na área administrativa na unidade de Campo Grande do escritório da empresa.

Para se candidatar a vaga, o interessado deverá ter entre 16 e 22 anos, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Ele trabalhará diariamente 4h por dia, desempenhando atividades administrativas em diferentes setores da empresa.

A previsão da empresa é que jovens aprendizes selecionados iniciem as atividades em fevereiro. O contrato terá duração de dois anos.

Além da vaga de Jovem Aprendiz, a MS Florestal também está com uma vaga aberta de Assistente Administrativo no departamento tributário, para atuação no escritório da Capital. Para esta vaga, é necessário Ensino Médio, mas candidatos com Ensino Superior e entre 1 ou 2 anos de experiência profissional em funções semelhantes terão preferência na vaga.

No setor, o profissional realizará registros e conferências dos processos contábeis e fiscais, formação do custo de aquisição, tratamento tributário dos documentos fiscais em geral, análise de relatórios e demonstrativos de acompanhamento das operações fiscais, apoio nas apurações dos tributos municipais, estaduais e federais, apoio nas elaborações e entregas das obrigações acessórias e apoio no atendimento aos clientes internos da empresa.

Caso o candidato tenha interesse em alguma das vagas, ele pode estar se inscrevendo por meio de site próprio da empresa ou enviando o currículo para o e-mail [email protected].

