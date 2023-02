Capital tem 57 vagas para pedreiros atuarem em empresas da área de construção

Da redação, com informações da Funtrab

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), oferta 57 oportunidades para pedreiro com experiência mínima de seis meses, comprovadas ou não.

Várias empresas na área de construção civil oferecem salários de 1,6 mil a 2,3 mil mais benefícios. Há uma empresa da Capital que oferece 9 vagas para candidatos que queiram trabalhar em Cassilândia, com alojamento, transporte, deslocamento, alimentação e horas-extras.

Ainda na área da construção civil, a Fundação tem vagas para servente de obras(43), ajudante de obras(13), carpinteiro de obras(12) e armador de ferragens(1).

Os interessados podem comparecer na agência ou pode agendar atendimento para evitar filas, baixando o aplicativo ‘MS Contrata+ para Trabalhadores’, para escolher o dia e hora do atendimento. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, atende de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

