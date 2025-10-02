Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital

Termina nesta sexta-feira (3), o prazo para se inscrever no processo seletivo que vai contratar professores temporários para a Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A seleção visa formar um cadastro de reserva para suprir demandas emergenciais nas escolas da capital.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fapec onde também está disponível o edital completo.

O processo seletivo é composto por três etapas: inscrição online (eliminatória), prova objetiva (eliminatória) e prova de títulos (classificatória). Podem participar profissionais com licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de interesse.

Os contratos terão carga horária de até 20 horas semanais, e a validade do processo será de 12 meses a partir de janeiro de 2026, podendo ser prorrogada por mais um ano.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].

