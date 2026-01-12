Menu
Energisa abre oportunidade de estágio para Campo Grande

Vagas contemplam estudantes e profissionais técnicos em diferentes áreas da distribuição de energia

12 janeiro 2026 - 15h22Luiz Vinicius
Poda preventiva realizada pela Energisa Poda preventiva realizada pela Energisa   (Reprodução)

A Energisa Mato Grosso do Sul iniciou 2026 com a abertura de vagas de estágio e oportunidades para profissionais de nível técnico em Campo Grande. As seleções contemplam estudantes em formação e técnicos qualificados para atuação na área de distribuição de energia, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho no setor elétrico.

Os estagiários selecionados irão acompanhar a rotina da empresa e participar de projetos desenvolvidos pela concessionária, com foco na aplicação prática do conhecimento acadêmico e no desenvolvimento de competências profissionais. A iniciativa busca aproximar estudantes da realidade do setor e contribuir para a formação de novos talentos.

Além das vagas de estágio, a Energisa MS também abriu oportunidades para o cargo de Técnico em Eletrotécnica destinadas a pessoas com deficiência, assim como vagas exclusivas para mulheres com formação técnica na área. A medida reforça ações voltadas à inclusão e ao aumento da participação feminina em um segmento historicamente marcado pela predominância masculina.

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Energisa Mato Grosso do Sul, Luciana Bernardi, as vagas representam uma porta de entrada para profissionais que desejam construir carreira no setor elétrico. Segundo ela, a empresa aposta no desenvolvimento de pessoas e na diversidade como fatores estratégicos para inovação e melhoria contínua dos serviços prestados à população.

 Como se inscrever?

 Estágio – Engenharia Elétrica   
https://estagioenergisa.gupy.io/jobs/10483023  

Estágio – Técnico em Eletrotécnica   
https://estagioenergisa.gupy.io/jobs/10483233    

Técnico em Eletrotécnica – Vaga direcionada para PCD   
https://estagioenergisa.gupy.io/jobs/10483233   

Técnico em Eletrotécnica – Vaga direcionada para Mulheres   
https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/10630457    

