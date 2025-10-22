Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí

A Energisa Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o Programa de Aprendizagem em três cidades do interior do Estado: Aquidauana, Jardim e Naviraí.

A iniciativa combina formação teórica com experiência prática dentro da empresa, funcionando como uma porta de entrada para o mercado de trabalho e o desenvolvimento de carreira no setor elétrico.

As vagas são destinadas a jovens que já concluíram o ensino médio e possuem disponibilidade de horário.

Os aprendizes receberão salário compatível com a carga horária, além de vale-transporte (quando houver transporte público disponível), ticket alimentação/refeição e seguro de vida.

Oportunidades por cidade:

Aquidauana: 1 vaga para o curso de Serviços Administrativos. Início previsto em 10 de novembro. Inscrições até 23 de outubro. Link para inscrição

Jardim: 3 vagas para o curso de Assistente de Logística. Início previsto em 3 de novembro. Inscrições até 23 de outubro. Link para inscrição

Naviraí: 2 vagas para o curso de Assistente de Logística. Início previsto em 18 de novembro. Inscrições até 26 de outubro. Link para inscrição

Segundo Evelyn Ferreira, analista de Recursos Humanos da Energisa MS, o programa é um passo importante na formação de novos talentos.

“É uma excelente oportunidade para adquirir experiência prática, participar de capacitações e conhecer de perto o funcionamento de uma empresa de grande porte. Muitos profissionais da Energisa começaram como aprendizes e seguiram carreira conosco”, destacou.

A admissão está sujeita à formação de turma confirmada pela instituição de ensino responsável pela capacitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também