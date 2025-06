Equipes de recrutamento atendem no Feirão da Empregabilidade nesta terça-feira

Em mais uma edição do Feirão da Empregabilidade, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), oferta 785 oportunidades nesta terça-feira (3) na própria sede na Rua 13 de maio, 2.773 Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 horas. Candidatos interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de oito empresas nos segmentos de restaurante, limpeza terceirizada, estágios, rede atacadista e call center.

Vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Funtrab alinha-se à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

