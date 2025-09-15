Está em busca de emprego? Veja as 3.909 vagas abertas pela Funtrab nesta segunda

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está disponibilizando 3.909 vagas de emprego em diversas áreas e municípios do estado nesta segunda-feira (15). A informação está disponível no Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, atualizado no site da fundação.

Entre os 35 municípios com ofertas de emprego, destacam-se: Campo Grande (1.064), Dourados (379), Inocência (262), Sidrolândia (212), Três Lagoas (192), Chapadão do Sul (183) e Ribas do Rio Pardo (109).

Ocupações com mais oportunidades são: Auxiliar de linha de produção (349), servente de obras (175), operador de caixa (141), pedreiro (132), auxiliar de limpeza (131), auxiliar administrativo (113), auxiliar de confecção (90) e vendedor interno (84)

A Funtrab orienta os interessados a consultarem as vagas pelo site oficial ou comparecerem presencialmente a uma unidade de atendimento mais próxima, levando os documentos pessoais e a carteira de trabalho.

A fundação também oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento para entrevistas na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também