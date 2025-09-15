Menu
Oportunidade

Está em busca de emprego? Veja as 3.909 vagas abertas pela Funtrab nesta segunda

Os destaques são para auxiliar de linha de produção, servente de obras, operador de caixa, pedreiro, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e vendedor interno

15 setembro 2025 - 08h10Sarah Chaves
Foto: Divulgação  

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está disponibilizando 3.909 vagas de emprego em diversas áreas e municípios do estado nesta segunda-feira (15). A informação está disponível no Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, atualizado no site da fundação.

Entre os 35 municípios com ofertas de emprego, destacam-se: Campo Grande (1.064), Dourados (379), Inocência (262), Sidrolândia (212), Três Lagoas (192), Chapadão do Sul (183) e Ribas do Rio Pardo (109).

Ocupações com mais oportunidades são: Auxiliar de linha de produção (349), servente de obras (175), operador de caixa (141), pedreiro (132), auxiliar de limpeza (131), auxiliar administrativo (113), auxiliar de confecção (90) e vendedor interno (84)

A Funtrab orienta os interessados a consultarem as vagas pelo site oficial ou comparecerem presencialmente a uma unidade de atendimento mais próxima, levando os documentos pessoais e a carteira de trabalho.

A fundação também oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento para entrevistas na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

