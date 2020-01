Estado abre processo seletivo para curso de formação de sargentos da PM

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de abertura do Processo Seletivo Interno para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).

No edital, o curso de formação oferece 256 vagas, que serão ocupadas por cabos que preencham todos os requisitos exigidos e que tenham mais tempo de serviço.

Os candidatos serão convocados através de editais próprios a serem publicados no Diário Oficial, especificando a data, horário, local, e demais orientações sobre a realização das fases, atividades e procedimentos.

O processo será dividido em quatro fases, todas elas eliminatórias; a inscrição, exames de saúde e de capacidade física e apresentação e análise de documentos, visando comprovar os requisitos exigidos no edital.

As inscrições podem ser feitas pela internet, através deste site , a partir do dia 27 ás 18h até o dia 31 de janeiro. Para mais informações do concurso, o edital de abertura do curso está disponível neste link.

