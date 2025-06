Estado tem 3.468 mil vagas de trabalho disponíveis através da Funtrab; confira

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 3.468 vagas nesta quarta-feira (16), em Mato Grosso do Sul, com destaque para: Campo Grande (688), Dourados (350), Três Lagoas (215), Paranaíba (211), Chapadão do Sul (200), Aparecida do Taboado (167), Corumbá (163), Cassilândia (113) e Inocência (107).

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 3 vagas de estágio disponíveis para arte-finalista, eletrotécnico e social media

Para PcD (pessoas com deficiência), há 76 vagas disponíveis em diversas áreas. As maiores oportunidades são para recepcionista (22), vigilante (10), auxiliar administrativo (16) e assistente administrativo (6).

Os interessados podem comparecer na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 ou Casa do Trabalhador de qualquer cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link .

Na Capital o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h, com exceção da unidade do Aero Rancho.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) (das 8h às 12h e das 13h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

