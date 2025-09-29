Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital

Formações acontecem entre os dias 6 e 31 de outubro, com aulas nos períodos da manhã e da tarde

29 setembro 2025 - 18h33Taynara Menezes
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com inscrições abertas para 8 novas turmas em 6 modalidades de capacitação profissional no mês de outubro. As aulas, que ocorrerão entre os dias 6 e 31 de outubro, são oferecidas nos períodos matutino e vespertino, proporcionando diversas opções de qualificação para quem busca se aprimorar no mercado de trabalho.

Entre os cursos disponíveis, estão opções como Auxiliar Administrativo, Informática Básica, Cuidador de Idosos, além de cursos voltados para segurança alimentar e primeiros socorros. Com cargas horárias que variam de 9h a 80h, há opções para diferentes necessidades e horários.

Confira os cursos disponíveis:

Auxiliar Administrativo
Período: 06/10 a 31/10 – Matutino (80h)

Higiene na Manipulação de Alimentos
Período: 14/10 a 16/10 – Matutino
Período: 28/10 a 30/10 – Vespertino (9h)

Primeiros Socorros
Período: 14/10 a 16/10 – Vespertino
Período: 28/10 a 30/10 – Vespertino (12h)

Cuidador de Idosos
Período: 06/10 a 31/10 – Vespertino (80h)

Informática Básica
Período: 13/10 a 24/10 – Matutino (40h)

Empreendedorismo e Pequenos Negócios
Período: 13/10 a 31/10 – Vespertino (60h)

Para se inscrever, os interessados devem verificar os pré-requisitos de cada curso e consultar a disponibilidade de vagas clicando aqui.

Duvidas são através dos telefones 4042-0585/Ramal 5820 ou WhatsApp (67) 3314-3089. Mais informações também estão disponíveis nas redes sociais da Funsat, como Instagram (@funsat.cg) e Facebook (Funsatcampograndems).

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
Oportunidade
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética
Foto: PMCG
Oportunidade
Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões
Fachada IFMS
Oportunidade
Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Oportunidade
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
Oportunidade
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas
Fort da Coronel Antonino
Oportunidade
Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração