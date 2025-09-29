Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com inscrições abertas para 8 novas turmas em 6 modalidades de capacitação profissional no mês de outubro. As aulas, que ocorrerão entre os dias 6 e 31 de outubro, são oferecidas nos períodos matutino e vespertino, proporcionando diversas opções de qualificação para quem busca se aprimorar no mercado de trabalho.

Entre os cursos disponíveis, estão opções como Auxiliar Administrativo, Informática Básica, Cuidador de Idosos, além de cursos voltados para segurança alimentar e primeiros socorros. Com cargas horárias que variam de 9h a 80h, há opções para diferentes necessidades e horários.

Confira os cursos disponíveis:

Auxiliar Administrativo

Período: 06/10 a 31/10 – Matutino (80h)

Higiene na Manipulação de Alimentos

Período: 14/10 a 16/10 – Matutino

Período: 28/10 a 30/10 – Vespertino (9h)

Primeiros Socorros

Período: 14/10 a 16/10 – Vespertino

Período: 28/10 a 30/10 – Vespertino (12h)

Cuidador de Idosos

Período: 06/10 a 31/10 – Vespertino (80h)

Informática Básica

Período: 13/10 a 24/10 – Matutino (40h)

Empreendedorismo e Pequenos Negócios

Período: 13/10 a 31/10 – Vespertino (60h)

Para se inscrever, os interessados devem verificar os pré-requisitos de cada curso e consultar a disponibilidade de vagas clicando aqui.

Duvidas são através dos telefones 4042-0585/Ramal 5820 ou WhatsApp (67) 3314-3089. Mais informações também estão disponíveis nas redes sociais da Funsat, como Instagram (@funsat.cg) e Facebook (Funsatcampograndems).

