Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Assistente Administrativo para mulheres

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), está oferecendo um curso gratuito de Assistente Administrativo, que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 19h às 21h30, na Escola de Capacitação para Mulheres (Escap SEMU).

Voltada exclusivamente para o público feminino, a capacitação será ministrada pela especialista em Administração e Marketing de Conexão, Viviana Encinas, e contará com apoio da Rede de Empreendedores Conectados com Cristo (RECC).

A formação tem como objetivo desenvolver competências essenciais para atuar na área administrativa, com foco em apoio operacional, organização e habilidades práticas exigidas na rotina empresarial.

Além do conteúdo técnico, o curso também visa promover a autonomia financeira e o empoderamento das participantes. Cada aluna receberá certificado de 30 horas ao final das aulas.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Instagram da SEMU, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Rua 15 de Novembro, 1373, ou pelo WhatsApp: (67) 99158-1466. As vagas são limitadas.

