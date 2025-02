Estão abertas as inscrições para o Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho

O edital de abertura das inscrições do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT), foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande do dia 7 de fevereiro, para o cadastro de trabalhadores desempregados, com objetivo de promover ocupação, qualificação social e profissional a esses cidadãos.

Os beneficiários do PRIMT exercem atividade eventual e voluntária, na execução de serviços de interesse da Administração Pública Municipal, como limpeza, conservação e consertos em praças, escolas, centros infantis, centros sociais, roçada, capina, podas, varrição e conservação, pavimentação e tapa-buracos de logradouros, entre outros.

Poderão se inscrever para cadastro pessoas com 18 anos ou mais até os 67 anos, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar), Número de Identificação Social (NIS); -estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 6 meses, declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos um ano (apresentar comprovante de residência); -possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente.



Só poderá se inscrever no PRIMT um membro por núcleo familiar.

As inscrições começam nesta terça-feira (11), das 7h às 10h e devem ser realizadas na sede da Fundação Social do Trabalho - FUNSAT, Gerência do PRIMT (2º Andar), na Rua Quatorze de Julho, 992, Vila Glória.



