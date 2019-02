Evento online oferecerá mais de 30 mil vagas

Doze das maiores companhias do Brasil concentrarão seus esforços de contratação na 1ª Feira Virtual de Empregabilidade Canal Conecta, feira de empregos online gratuita, aberta para todo o Brasil a partir da próxima segunda-feira (11). No portal, serão oferecidas mais de 30 mil vagas, efetivas, de estágio e trainee.

De 11 a 15 de fevereiro, empresas como McDonald's, Itaú, Google, Universia Santander, IBM, EY, Raia Drogasil, Natura, Ambev e Americanas terão "estandes virtuais" para que os candidatos possam conhecer mais sobre as oportunidades e culturas corporativas. As companhias também farão fóruns interativos ao vivo, para tirar dúvidas e conversar diretamente com os candidatos.

Os interessados também terão acesso a conteúdos exclusivos de empregabilidade e empreendedorismo, incluindo uma palestra do gerente do Sebrae Paulo Cesar Cereda, com dicas para dar os primeiros passos no próprio negócio, e painéis com grandes profissionais do mercado como Marcelo Nóbrega, diretor de RH da Arcos Dourados, responsável pela marca MC Donald's na América Latina; Edivan Costa, fundador da Sedi, empresa que apoia companhias a se adequar para licenças governamentais; Marcelo Queiroz, presidente da Tetra Pak; Raquel Brandão, superintendente de Atração e Desenvolvimento no Itaú; e Rafael Ivanisk Oliveira, CEO da Natural One.

A 1ª Feira Virtual de Empregabilidade Canal Conecta é organizada pela Kroton, uma das principais organizações educacionais do Brasil. Para se cadastrar gratuitamente, basta acessar o link: http://bit.ly/2DEEXOv. Os processos seletivos serão conduzidos de forma independente pelas empresas participantes, a partir dos currículos cadastrados.

