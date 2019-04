Exército abre vagas para militares temporários

O Exército Brasileiro abriu inscrições para militares temporários na área da 9ª Região Militar, que compreende os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do município de Aragarças-GO.

O número de vagas não é divulgado no início do processo devido à movimentação de oficiais de carreira. Os salários podem chegar a quase R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa.

A seleção será composta de inscrição eletrônica, entrega da documentação para os candidatos inscritos e pré-selecionados para a 2ª Etapa, entrevista e avaliação curricular, presencial e apenas para os candidatos que entregaram a documentação, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

Os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e devem cumprir todas as exigências previstas no Aviso de Convocação. A seleção é para Oficial Técnico Temporário em duas áreas.

Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas de enfermagem, com pós-graduação em auditoria hospitalar e fisioterapia, desde que possuidores de curso de carga horária mínima de 120 horas em RPG e pilates.

As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande-MS, Dourados-MS, Corumbá-MS e Cuiabá-MT. As inscrições devem ser feitas de 29 de maio a 10 de junho.

Deixe seu Comentário

Leia Também