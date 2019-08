Feira de Empregabilidade será realizada nesta sexta-feira na capital

A taxa de desemprego no Brasil registrou discreto recuo, de 12,7% para 12%, segundo pesquisa divulgada este mês pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Atualmente, o desemprego atinge 12,8 milhões de trabalhadores no país. Para ajudar a transformar esse cenário, a Uniderp busca ampliar as possibilidades de quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho e anuncia mais uma edição da Feira Conecta.

O evento gratuito e aberto à comunidade será realizado nesta sexta-feira (30), das 9h às 12h, e reunirá oportunidades de trabalho e estágio em diversas áreas. A Feira Conecta acontecerá na unidade da avenida Ceará, em Campo Grande. Serão cerca de 150 vagas ofertadas pela Associação Brasileira de Estágios (Abre), Skill, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Centro Sul, BT Cal Center, Priori Consultoria, Unisys e Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Esta última realizará 100 atendimentos, mediante distribuição de senhas, para encaminhamentos de acordo com as oportunidades disponíveis em seu banco de dados. Cadastro de currículos e a primeira etapa do processo seletivo também serão realizados por algumas empresas durante o evento.

Para participar, é preciso comparecer a Uniderp da avenida Ceará com carteira de trabalho, documentos pessoais e currículo. Além da oferta de vagas, a feira é ideal para estabelecer ou ampliar uma rede de contatos. “A proposta é apoiar no desafio de inserir essa fatia da sociedade de volta no mercado de trabalho, compromisso que também assumimos enquanto agentes transformadores do contexto social”, frisa o reitor da Uniderp, Taner Alves Douglas Bitencourt.

Ainda com foco na ampliação das chances de ingresso no mercado de trabalho, a Uniderp oferece 100 vagas para dois minicursos livres gratuitos: “Dicas para preencher seu currículo” e “Como se comportar em uma entrevista de emprego”. As capacitações terão início às 10h e 10h30, respectivamente, e oferecerão certificados de conclusão.

Deixe seu Comentário

Leia Também