"Feirão da Construção Civil" ofertará vagas com salário de até R$ 3 mil

Acontece na próxima segunda-feira (4), “o Feirão da Empregabilidade Construção Civil” realizado pela Fundação do Trabalho de MS, das 8 às 16 horas, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro. Os interessados podem comparecer na agência, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

O salário pode chegar R$ 3 mil, acrescidos de benefícios. São 272 oportunidades para três grandes empresas, que farão processo seletivo e entrevistas no Feirão da Empregabilidade.

Tem funções de armador de ferros, encarregado de obras, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, pedreiro, ajudante de obras, motorista de caminhão, serralheiro e motorista carreteiro.

Também há oportunidades para recepcionista, secretária, ajudante de serralheiro, supervisor de logística, servente de obras, encarregado de obras, montador de andaimes (edificações) e carpinteiro de obras.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, reforça a importância das ações da Fundação nesta boa fase da geração de empregos em Mato Grosso do Sul. “Estamos em um momento ímpar na geração de empregos, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho). O estoque de emprego formal em Mato Grosso do Sul apresentou expansão em julho de 2023. O crescimento foi de 2.386 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,38% em relação ao estoque do mês anterior. A Funtrab realiza a intermediação de mão de obra e, com isso, ajuda muitas pessoas”, conclui Júnior.



