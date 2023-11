Feirão da Empregabilidade tem 360 vagas de contratação imediata amanhã na Capital

Saiba Mais Economia Criação de vagas temporárias para fim de ano deve ser o maior desde 2013

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza nesta terça-feira (14) um Feirão da Empregabilidade, com mais de 1.700 vagas de emprego com encaminhamento por meio do órgão e 360 de contratação imediata.

No total, nove empresas diferentes da Capital estarão realizando contratações para 360 vagas com processos seletivos para contratação imediata.

Desse total, 11 vagas são destinadas para pessoa com deficiência (PCD), cinco para aprendizes e duas para estagiários. Além disso, uma parte delas estão destinadas para vagas temporárias, apontando para um “aquecimento” do comércio para o fim de ano.

Conforme noticiado anteriormente pelo JD1, previsões da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) são que as contratações temporárias batam recorde neste ano, superando o registrado em 2013.

O Feirão da Empregabilidade acontece nesta terça-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na sede da Funtrab em Campo Grande, localizada na Rua 13 de Maio nº 2773, no Centro.

Interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho, e caso seja PCD, deverá também levar laudo médico atualizado.

Saiba Mais Economia Criação de vagas temporárias para fim de ano deve ser o maior desde 2013

Deixe seu Comentário

Leia Também