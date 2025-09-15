Menu
Oportunidade

Feirão da Empregabilidade acontece amanhã com mais de 80 vagas

As vagas são para os setores de transporte, limpeza, frigorífico, rede atacadista e call center

15 setembro 2025 - 17h29Taynara Menezes
Atendimento acontece na sede da FuntrabAtendimento acontece na sede da Funtrab   (Foto: Reprodução )

Nesta terça-feira (16) acontece mais uma edição do Feirão da Empregabilidade, com mais de 80 vagas de empregos diretamente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As vagas são para os setores de transporte, limpeza, frigorífico, rede atacadista e call center.

Serão 86 vagas de emprego com encaminhamento ágil e direto para o mercado de trabalho em Campo Grande. Cinco empresas confirmaram presença. 

O atendimento será realizado somente no período da manhã, das 8h às 11h, na sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, em Campo Grande, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano. Também é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar empregadores e trabalhadores, fortalecendo a inclusão social por meio do trabalho.

A Fundação, vinculada a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), é responsável pela gestão das políticas públicas de emprego e renda em Mato Grosso do Sul, contando com uma rede de 36 unidades de atendimento no Estado.

 

