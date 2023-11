Feirão da Empregabilidade acontece nesta terça na Capital

Com a presença de equipes de recrutamento de 15 empresas, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) organiza para esta terça-feira (7), o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes empresas dos segmentos de fast-food, supermercados, concessionária de rodovias, prestação de serviços elétricos, rede atacadista, embalagens e prestação de serviços terceirizados.

São 201 oportunidades nas áreas de Serviços e Comércio nas funções de atendente de lanchonete, eletricista de linha de baixa tensão, operador de caixa, jardineiro, motorista de caminhão, atendente balconista, auxiliar de limpeza, técnico de contabilidade, dentre outras, além das mais de 1.700 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 12 h/ das 13 às 16 horas. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também