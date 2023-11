Feirão da Empregabilidade tem 372 vagas para contratação imediata nesta terça

A Fundação do Trabalho de MS(Funtrab), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) organiza nesta terça-feira (21) mais um Feirão da Empregabilidade, que irá agilizar os processos seletivos, além de aproximar empresas e candidatos.

O Feirão oferece o total de 372 vagas para contratação imediata nas áreas de Serviços, Indústria e Comércio, sendo 10 destinados para aprendizes e 2 para Pessoas Com Deficiência (PcD). Além dessas vagas, estão disponíveis mais de 1.800 oportunidades diariamente na Fundação.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de sete empresas nos segmentos de couro, fast-food, rede atacadista, supermercadista, serviços terceirizados de limpeza, restaurantes e estruturas para eventos.

O Feirão acontece no piso térreo da Funtrab, das 8h às 12h e das 13h às 16h na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência (PcD), do laudo médico atualizado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também