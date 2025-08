Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto

A segunda edição do Feirão de Empregos da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) acontecerá nos dias 6 e 7 de agosto, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Com 21 empresas confirmadas e 205 vagas disponíveis, o evento será uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência comprovada.

Realizado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) e o Governo do Estado, o feirão terá como objetivo aproximar empregadores e candidatos, oferecendo uma série de serviços voltados à inserção no mercado de trabalho.

Durante os dois dias, o público poderá contar com:

Cadastro de trabalhadores e empregadores;

Encaminhamento para vagas de emprego;

Orientações sobre a CTPS Digital (Carteira de Trabalho e Previdência Social).

O evento será realizado no Piso 1 do Bosque dos Ipês, em frente à Academia Positivamente e próximo ao novo local do Fácil.

Além do feirão, a Funtrab mantém atendimento diário no Bosque, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, no Fácil do shopping (1º piso, próximo à Praça Central e à portaria A).

Empresas interessadas em participar ainda podem se cadastrar diretamente com a Funtrab pelo telefone (67) 9 9280-3816.

