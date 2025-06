Feirão de emprego na Praça Ary Coelho terá recrutamento de Rede de Supermercados

Em parceria da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat, a rede Fort Atacadista, com 10 lojas em Campo Grande irá contratar 250 funcionários para o preenchimento de vagas em diferentes setores. O feirão acontecerá na praça Ary Coelho na quarta-feira (11) das 8h ao meio-dia.

Rosilene Viega de Souza, coordenadora regional de Gente e Gestão do Fort Atacadista, reforça que as vagas são inclusivas e que a maioria não exige experiência. “O Grupo Pereira possui diversas ações de inclusão de raça, gênero e PcDs; e também combate o etarismo, oferecendo oportunidades às pessoas com mais de 50 anos e para aqueles que estão em busca do primeiro emprego”, explica.

Os interessados devem comparecer presencialmente munidos dos documentos pessoais e currículo. As oportunidades são divididas em: 47 vagas para repositor, 53 de operadora de caixa, 113 para auxiliar de perecíveis, 17 para auxiliar de açougue, 11 para auxiliar de padaria e 09 para técnico em carnes.

Todas as vagas se estendem para Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos ofertados não exigem experiênci.

Os benefícios para os funcionários incluem: seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa (café da manhã, almoço/jantar), kit maternidade, suporte social (assistência social, jurídica, financeira, psicológica e previdenciária) aos funcionários e grupo familiar, crédito consignado após 1 ano de empresa e o Vuon Card (cartão de crédito com desconto em compras no Fort Atacadista e nos Supermercados Comper). Algumas funções também remuneram por produtividade.

Serviço:

Evento: Emprega CG – Feirão Funsat

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Vagas: 250 vagas de emprego

Local: Praça Ary Coelho (entre a Av. Afonso Pena, rua 14 de julho, 13 de maio e 15 de novembro)

Horário: das 8h ao meio-dia

