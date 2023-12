Feirão de Empregos: Empresas fazem seleção para 509 vagas nesta terça-feira

Sarah Chaves, com informações da Funtrab

Estarão presentes no Feirão da Empregabilidade na Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), nesta terça-feira (12), equipes de recrutamento de 12 empresas dos segmentos de assessoria de cobrança, prestadora de serviços, construção civil, alimentação, logística, atacadista e supermercadista.

São 509 oportunidades para contratação imediata que se destacam nas funções de auxiliar de cobrança, servente de limpeza, auxiliar de armazenamento, pedreiro e servente de obras (para trabalhar na Capital, Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo) e operador de caixa na rede supermercadista, além das mais de duas mil oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

As empresas contratantes do Feirão atendem no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 16h. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

