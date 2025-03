Feirão de empregos oferta 300 vagas exclusivas ao público '50+' nesta quinta-feira (27)

A edição do Emprega CG desta quinta-feira (27) é voltado ao público 50 +, com oferta de 300 vagas em 21 áreas diferentes, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat). O evento acontece das 8h às 12h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, no piso térreo.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Também serão ofertados serviços de orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e acionamento do Seguro-Desemprego.

Entre as oportunidades disponíveis, há vagas para funções no setor de comércio e serviços, como operador de caixa, atendente, repositor de mercadorias e vendedor. Também há oportunidades para açougueiros, auxiliares de cozinha e de depósito, conferentes de mercadorias e motoristas entregadores. Além disso, há vagas para profissionais das áreas administrativa e industrial, como analista fiscal, auxiliar de escrita fiscal, supervisor de manutenção e auxiliar de linha de produção.

Entre as empresas que participam do recrutamento estão redes de supermercados, instituições financeiras, operadoras de telefonia e indústrias. São elas: Supermercado Gauchão, Atacadão, Supermercado Pires, Comper, Fort Atacadista, Assaí Atacadista, Sicredi, Claro, Oi, JBS Friboi, Unicesumar, Laboratório Sabin, Novatec, RHF Talentos, Aghil Consultoria e Tahto.

Emprega CG 50+

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Funsat

Endereço: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5800

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também