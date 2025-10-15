Feirão oferece oportunidades para famílias conquistarem casa própria em Campo Grande

A partir desta quinta-feira (16), o Shopping Norte Sul Plaza se transforma em um espaço de realização de sonhos com a 3ª edição do Feirão MS Moradia, que segue até domingo (19) em Campo Grande.

O evento reúne construtoras, instituições financeiras e a equipe técnica da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), com o objetivo de aproximar as famílias das melhores oportunidades para conquistar a casa própria.

Voltado especialmente para famílias com renda de até R$ 7.050, o feirão oferece opções de empreendimentos habitacionais em diversos bairros da Capital, além de simulações de financiamento, orientações sobre o uso do FGTS, atualização ou realização de inscrição no Banco de Inscritos da Agehab e informações sobre o Bônus Moradia, programa estadual que concede subsídios de até R$ 32 mil por família para ajudar no valor de entrada do imóvel.

Criado em 2023 pelo Governo do Estado, o Bônus Moradia já beneficiou mais de 5 mil famílias sul-mato-grossenses, permitindo que muitas delas saíssem do aluguel e conquistassem um lar próprio.

Nesta edição, o feirão contará com a presença de importantes construtoras parceiras — MRV, Tecol, Engepar, Click Imóveis, Sindimóveis, Fast Imobiliária, Luiz Rosa, Cesari e Link Imóveis — que oferecerão condições exclusivas e oportunidades diferenciadas durante os quatro dias de evento.

O evento terá entrada gratuita e funcionamento conforme o horário do shopping (das 10h às 22h).

