Fiems abre processo seletivo para 15 vagas em sete cidades

Visando a contratação de profissionais das mais diversas áreas de atuação. o Sistema Fiems abre processo seletivo para 15 vagas disponíveis para trabalho em sete cidades: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Costa Rica, Maracaju, Sonora e Três Lagoas. Os processos seletivos visam atender as necessidades do Sesi e do Senai, além da formação de cadastro reserva.

Há vagas para o público geral e também para pessoas com deficiência. Os candidatos inscritos serão avaliados em etapas compostas por análise curricular prova e entrevista. As inscrições encerram-se nos próximos dias. Interessados devem se inscrever exclusivamente pela Internet, pelo site: http://www.fiems.com.br/processo-seletivo .



Confira as vagas:

Senai Cidade Vagas Cargo Inscrições até Aparecida do Taboado 1 Instrutor(a) Horista (Engenharia Mecânica e Áreas Afins) 21/07/2023 Campo Grande 1 Técnico(a) de Suporte 19/07/2023 Chapadão do Sul 1 Instrutor(a) Horista (Engenharia Elétrica e Áreas Afins) 21/07/2023 Costa Rica 1 Instrutor(a) Horista (Engenharia Mecânica e/ou Áreas Afins) 21/07/2023 Maracaju 2 "Instrutor(a) Técnico Operacional - Código 01 - Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica (1 vaga) Código 02 - Técnico de Nível Médio em Automotiva, Técnico de Manutenção de Máquinas Agrícolas ou pesadas (1 vaga)" 31/08/2023 Maracaju 1 Instrutor(a) Horista (Biologia, Química, Bioquímica, Engenharia de Alimentos e áreas afins) 21/07/2023 Sonora 1 Auxiliar 19/07/2023 Três Lagoas 2 Técnico(a) de Suporte - PCD (Pessoa com Deficiência) 25/07/2023 Três Lagoas 1 Técnico(a) de Suporte - PCD (Pessoa com Deficiência) 25/07/2023

Sesi Cidade Vagas Cargo Inscrições até Aparecida do Taboado 1 Auxiliar - PCD (Pessoa com Deficiência) 14/07/2023 Campo Grande 1 Técnico(a) de Suporte - PCD (Pessoa com Deficiência) 21/07/2023 Campo Grande 1 Técnico(a) de Suporte (Design Gráfico) 19/07/2023 Três Lagoas 1 Analista Técnico Horista 19/07/2023

