Foi José, foi Jesus, e pode ser você, Funtrab oferece vagas para carpinteiro

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 1.941 vagas de emprego em Campo Grande, nesta quarta-feira (27); para carpinteiro são 68 oportunidades, sendo 20 delas para carpinteiros de obras.

O carpinteiro de obras é responsável pela construção e manutenção das armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins.

Há vagas também para atendente de balcão (69), atendente de lanchonete (119), atendente de lojas (10) e atendente de frios e laticínios (50).

Os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta (exceto dia 1° de janeiro), das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 13 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Confira as vagas no link.

